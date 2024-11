Italia, stasera con l'Islanda per il pass a Eurobasket 2025

Gianmarco POZZECCO (CT Italia, via La Gazzetta dello Sport): "Siamo reduci da una bellissima serata, quella di Reykjavik. Non solo per la vittoria, ma anche per come i ragazzi sono riusciti a guadagnarsela. Ovvero con sacrificio, voglia di aiutarsi e superare le avversità, che pure in questi giorni non sono mancate (ad esempio la forte emicrania che ha colpito il CT stesso durante l'intervallo di Islanda-Italia, nda). Non vediamo l'ora di scendere in campo in un PalaBigi sold out per provare a ripeterci e centrare la qualificazione matematica".