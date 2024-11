Qualificazioni Europei: super Basile per il tris per l'Italia, sconfitta l'Islanda

L'Italia si conferma un rullo compressore nelle qualificazioni agli Europei di basket e non sbaglia a Reykjavik, contro un'Islanda che aveva approcciato bene la sfida: 95-71 per gli azzurri, che fanno tre su tre. Gli scandinavi hanno un grande avvio di gara, spinti dal loro pubblico e dall'assenza di un timore reverenziale nei confronti dei rivali. Un'Italia poco rodata finisce in svantaggio per 12-8, ma sa risollevarsi quando entra in gioco Grant Basile. Il gioiello di Cantù, talento italoamericano la cui convocazione aveva fatto tanto discutere, dà la scossa con Akele e Vitali: nasce così il parziale di 17-0 che vale il 25-12 al termine del primo quarto. L'Italia decolla nel secondo periodo con Moretti, per poi colpire dalla distanza con Bortolani e Spissu e dilagare sul suo massimo vantaggio: è 49-25 a metà gara. Alla ripresa delle ostilità gli azzurri cambiano volto e alzano il piede dall'acceleratore, consentendo all'Islanda di tornare a nove punti di distanza (49-40) con un parziale di 15-0. Ci pensano nuovamente Basile e Akele a risvegliare la truppa azzurra, che ristabilisce un margine di sicurezza e controlla nei minuti finali. Gli scandinavi cadono col punteggio di 95-71 e l'Italia sorride: tre vittorie su tre e primo posto nel girone di qualificazione. Lunedì il bis contro l'Islanda, per una Nazionale che ha trovato un nuovo protagonista: 19 punti per Basile, top-scorer davanti a Bortolani (15) e Akele (13). Doppia cifra anche per Spissu e Vitali (10), agli islandesi non bastano Hlinason (15) e Gudmundsson (14).