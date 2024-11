L'Italia perde con l’Islanda, ma si qualifica a Eurobasket 2025

LA PARTITA

Dopo l’ottima prova offerta venerdì scorso in quel di Reykjavik, l’Italbasket di Pozzecco torna in campo a Reggio Emilia già certa di un posto a Eurobasket 2025. Decisiva è infatti la vittoria della Turchia sull’Ungheria, arrivata a pochi minuti dall’inizio della sfida di serata contro l’Islanda, in un PalaBigi completamente sold out per l’occasione. Gli Azzurri ritrovano giocatori importanti come Melli, Flaccadori, Ricci e Caruso, anche se la curiosità è soprattutto quella per il debutto in Nazionale maggiore di Dame Sarr, il decimo esordiente da quando Pozzecco guida l’Italbasket. La giovane ala del Barcellona è infatti considerata una delle grandi speranze del basket del Belpaese, così come Grant Basile, già protagonista 72 ore fa in Islanda. Il quarto d’apertura inizia con un paio di canestri di Vitali, subito cancellati però da un ottimo parziale della Nazionale di Pedersen: l’Islanda si porta infatti rapidamente sul +8 con Thrastarson, costringendo Pozzecco a chiamare un time-out. La breve pausa non dà però gli effetti sperati, visto che gli ospiti allungano sul +13 con il libero di Fridriksson. È un quarto iniziale complicato per l’Italia, nel quale si assiste quantomeno al debutto di Sarr: l’Islanda chiude avanti 22-9, con la tripla di Gudmundsson. Il distacco aumenta poi ulteriormente in avvio di secondo quarto, prima del rientro degli Azzurri: Vitali, Akele e Flaccadori guidano la rimonta dell’Italia, che si porta fino al -1 (28-27). Negli ultimi secondi prima dell’intervallo l’Islanda riesce però a guadagnare ancora un paio di punti, presentandosi alla pausa lunga in vantaggio 32-29. Il secondo tempo parte, dunque, con un solo possesso di distacco e vede Melli regalare subito un nuovo vantaggio all’Italia (34-33), legittimato poi da un canestro da dietro l’arco di Ricci. L’Islanda non ha però intenzione di mollare e torna sul +4 grazie a un K. Palsson in gran serata al tiro (48-44). A rimettere in ritmo gli Azzurri sono allora un paio di triple di Bortolani e una di Basile, cancellate nel finale dai liberi di Bjornsson. L’Italbasket si presenta quindi all’ultimo quarto sotto 58-56, vedendo poi l’Islanda scappare via di nuovo sul +14 con K. Palsson, il vero protagonista in campo. Gli Azzurri non smettono però di lottare e tornano a -6 con Ricci (chiuderà con 18 punti), ma non si spingono oltre. L’Islanda vince 81-74, infliggendo la prima sconfitta all’Italia nel proprio girone. Un risultato che non compromette però la qualificazione a Eurobasket 2025 degli Azzurri, che potranno comunque affrontare a cuor più leggero gli ultimi due impegni contro Turchia e Ungheria, in programma a febbraio.