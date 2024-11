Italia, il back-to-back con l'Islanda per conquistare il pass per EuroBasket

Per la doppia sfida all'Islanda, il CT Pozzecco potrà disporre di due roster possibilmente assai diversi, con 8 possibili aggiunte per il secondo incontro con gli islandesi. Le condizioni fisiche di 3 dei convocati originari del Poz (Petrucelli, Niang e Casarin) ridurrà a 11 gli uomini a roster per la gara nella capitale dell'isola scandinava. Sicuramente a referto, e probabilmente in campo, andrà quindi Grant Basile: il classe 2000 nato nel Wisconsin, 18.4 punti e 6.4 rimbalzi di media a Cantù in A2 da inizio stagione, non è solo uno dei prospetti più intriganti della pallacanestro azzurra sotto canestro ma potrebbe rappresentare un caso "giudiziario" decisivo per le sorti della corsa promozione alla prossima LBA - risultando automaticamente un atleta italiano al momento dell'esordio in Nazionale A, starebbe al presidente della FIP Petrucci decidere se approvare la modifica del tesseramento di Basile a stagione in corso, dando o meno la possibilità all'Acqua Vitasnella di aggiungere uno straniero in più a roster.