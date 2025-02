Luca Banchi e le dimissioni in Virtus: "Era la cosa giusta da fare"

Intervistato da BasketNews dopo la vittoria sul Real Madrid, il coach dell'Anadolu Efes si è espresso sulla recente esperienza alla Virtus Bologna e sull'amaro finale: "Non voglio parlarne. Non l'ho fatto subito dopo che è successo e non lo farò ora. È stata una decisione maturata in me, basata sulla conoscenza che ho di me stesso e di quell'ambiente. Ho sentito che era la cosa giusta da fare in quel momento. Perché le cose non hanno funzionato? Devo prendermi del tempo per valutare e analizzare".