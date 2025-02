Basket, Coppa Italia: l'Olimpia sconfigge la Virtus, sfiderà Brescia in semifinale

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 77-91

Eliminazione immediata per la Virtus Bologna, che non supera i quarti di finale della Coppa Italia: l'Olimpia Milano vince 91-77 e sfiderà Brescia. Regna l'equilibrio fino al 12-12 nel primo quarto, che è il preludio al primo allungo dei meneghini (18-12) e al vantaggio per 20-18 nel primo quarto. Nel secondo periodo ecco che l'EA7 Emporio Armani dilaga, volando sul +10 con Flaccadori e Shields. Il danese è scatenato e firma il +14, è 47-33 per Milano a metà gara. La reazione della Virtus, di fatto, non c'è. L'Olimpia decolla sul +18 nel terzo quarto e tiene costantemente il controllo della sfida, che ha un'unica padrona. Shields e LeDay sono i migliori in campo, con 19 e 16 punti ciascuno, e sigillano il vantaggio della formazione di Ettore Messina (79-61). I minuti finali sono di pura accademia, nonostante i tentativi di reazione delle V nere. Finisce 91-77 per l'Olimpia Milano, che vola in semifinale: sarà derby lombardo. Brutto tonfo per la Virtus, subito eliminata in Coppa Italia: non bastano i 20 punti di Diouf.