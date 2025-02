Messina: "Partita completa". Ivanovic: "Vogliamo vincere lo scudetto"

Ettore Messina: "Credo che abbiamo fatto una partita completa, sia nella parte difensiva che in attacco. Contro una squadra che era nel momento di grande carica dopo la bellissima vittoria contro Tortona di domenica. Avevamo perso contro di loro in casa, anche se avevamo vinto altre due partite. I ragazzi hanno giocato una partita di grande attenzione e disciplina, sapendo che anche Nikola Mirotic non poteva darci più di 15 minuti come in effetti è stato. Adesso dobbiamo non stare a sentire tutti quelli che ci diranno che abbiamo vinto la vera finale. Perché non era la vera finale, ma una partita. Sabato avremo una squadra che oggi ha vinto una partita con grande carattere e organizzazione. Una squadra che abbiamo faticato a battere in campionato. Dobbiamo pensare alla partita di sabato, niente di più. Causeur è ancora ai box, Nebo altro che box. Nikola è in una fase iniziale di recupero. Avere contributo da tutti è importante, oggi lo ha dato Diego Flaccadori che ha giocato una partita di grande pulizia e qualità".