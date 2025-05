Abu Dhabi, clima torrido e regole ferree per i tifosi: il reportage di SM

Dall’aeroporto all’isola di Yas, si contano in numero e dimensioni molto maggiori i manifesti del Disneyland ancora in costruzione. All’esterno, le temperature e umidità desertiche (massima di 45°, umidità con picchi all'80% nelle ore nutturne) non fanno percepire la presenza di chissà quali gruppi di tifosi provenienti da Grecia, Turchia o Principato di Monaco. La strada da percorrere dall’Etihad Arena per vivere gli eventi paralleli dell’evento è gestibile solo dai trasporti offerti dall’organizzazione agli addetti ai lavori: 28 km per il Louvre Auditorium, sede della conferenza stampa di presentazione; 24 km per la Mubadala Arena, che ospita le gare dell’U18 EA7 Emporio Armani Milano nell’adidas Next Gen Finals; 32 km per la Galleria Al Maryah, teatro da domani della FanZone di EuroLeague.