Kostas Sloukas, Mister Final 4: 12° partecipazione in carriera!

Al termine del 75-67 con cui il Pana si è garantito il biglietto per la Etihad Arena di Abu Dhabi, il capitano dei greci ha espresso a Nova tutto l'orgoglio e la fame che caratterizza tutto il gruppo di coach Ataman: "Siamo il Panathinaikos, non ci sono scuse e non ci sono infortuni. Abbiamo lottato contro tutti e tutto e siamo arrivati alle Final 4. Si tratta di un'altra qualificazione storica per il club. È molto importante che il Panathinaikos sia al massimo livello: dimostra che l'anno scorso non è stato un fuoco di paglia. Ora andiamo a Abu Dhabi per difendere il titolo". Dopo averlo fatto più di un decennio fa coi rivali dell'Oly, Kostas Sloukas può dimostrare di non essersi dimenticato come si fa.