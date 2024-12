Eurolega, 50 milioni di motivi per andare ad Abu Dhabi

Oggetto di riflessione è anche il virgolettato di una fonte interna di Eurolega, riportato in entrambe le fonti principali: "Le Final 4 di Abu Dhabi rappresentano un primo passo verso una nuova regione. Resta da capire se questo potrà portare ad altre attività in Medio Oriente. Questa prima esperienza fornirà molti insegnamenti, che determineranno eventuali discussioni future". Magari fornirà un modello per l'investimento in infrastrutture moderne e coinvolgenti: la Etihad Arena, 18.000 posti che hanno già visto da vicino l'NBA (6 gare di preseason dal 2022 a oggi) e Team USA (diverse amichevoli in preparazione al Mondiale 2023 e ai Giochi Olimpici di Parigi) e si prestano agli usi più disparati - nell'ultima settimana, l'Etihad Arena ha ospitato un musical di Lang Lang, un concerto di Anastacia e Sean Paul e il World Supercross Grand Prix - è l'unico elemento "extracampo" per cui è già possibile assicurare sia all'altezza di un evento come la Final 4 di Eurolega.