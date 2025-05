Netx Gen Finals: debutto vincente per l'Olimpia Milano

Dopo un primo tempo di equilibrio assoluto, favorito dall’immediato problema di falli di Luigi Suigo (3 fischi a carico in meno di 3’ sul parquet nei primi due quarti), l’U18 EA7 Emporio Armani Milano dilaga al rientro dall’intervallo lungo e supera agevolmente i pari età del Mega Belgrado. La prima sfida dell’Olimpia nel girone A delle adidas Next Gen Finals ha visto come protagonista principale il duo Lonati-Garavaglia: 24 punti e 7 rimbalzi per il prossimo talento di St. Bonaventure, 28 punti e 7 assist per Garavaglia. Il prossimo impegno per i ragazzi biancorossi è domani contro il Barcellona (ore 12.15), netto vincitore dell’altra partita del girone (46-110 sul team di Dubai): in palio il primo posto nel gruppo e la qualificazione alla finale di domenica.

TABELLINO

OLIMPIA MILANO-MEGA 106-88 (25-27, 46-48, 72-65, 106-88)

MILANO: Karem 5, Youssef 14, Suigo 11, Lonati 24, Garavaglia 28, Cortellino 6, Ceccato 12 (7 rimbalzi e 13 assist), Grassi 2, Mbow 4, Angeletti 0. Coach: Catalani