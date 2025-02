Eurolega, pazza voglia di Final Four: biglietti sold out in 7 ore, ma che prezzi!

Come ha meticolosamente ricostruito Alessandro Maggi su realolimpiamilano.com, i prezzi degli abbonamenti per assistere alle due semifinali, alla "finalina" per il terzo posto e alla finale per il titolo sono decisamente più alti rispetto alle edizioni precedenti. L'abbonamento più economico costa circa 299€, mentre il più costoso arriva a 749€. Ci sono comunque delle altre fasce di prezzo intermedie, che vanno dai 346€ ai 694€. Rispetto all’edizione del 2024 a Berlino, i prezzi sono aumentati: l’abbonamento più economico costava 229€, il più caro 709€. Andando ancora più indietro, alle Final Four di Belgrado nel 2022, il costo dell’abbonamento partiva da appena 110€ per il più economico fino ai 552€ per il più caro.