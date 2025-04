Eurolega, il Monaco del predestinato Spanoulis è in versione deluxe

Aggiungere ulteriore coralità a una squadra costruita sulla creazione di guardie così autosufficienti come James e Okobo (i 21 e 28 assist messi a referto nelle sfide col Barcellona sono arrivati in assenza di Nick Calathes, aggiunto nell'estate 2024 proprio per aggiungere ordine all'eccessiva anarchia emersa nei momenti decisivi dell'ultimo triennio) è la vera, grande vittoria di Spanoulis. Così come i monegaschi sul Barça, anche il 2-0 sul Real Madrid del vecchio amato Olympiacos indica una favorita inevitabile per giocarsi la semifinale 1vs4 della Etihad Arena. Non toccherà più ai vari Loyd, Papagiannis, Tarpey e Cornelie mantenere l'autocontrollo: quello a gestire le emozioni, di fronte agli 11 anni e infiniti trofei conquistati in passato coi biancorossi di Atene, dovrà essere Vassilis Spanoulis.