Fenerbahce-Monaco: tutti i segreti dell’atto finale

Non considerando il 69-99 dell'andata come un campione "utile" per fare paragoni, quello che Jasikevicius e soci avranno studiato a fondo sono le 17 palle perse dal Fenerbahce nel ritorno del Principato. La provenienza della maggioranza di questi turnovers (6 di Guduric e 3 di Hall) potrebbe suggerire al Fener di trovare il fulcro creativo non nelle guardie sul perimetro - visto anche il trattamento riservato dal Monaco all'Olympiacos in semifinale - ma spalle a canestro: Baldwin IV, Hayes-Davis, Colson e Pierre (solamente 5' in semi per l'ex Sassari, ma il matchup con Diallo in termini di kg è goloso...) hanno qualità per mandare in rotazione la difesa monegasca e trovare vantaggi in post.