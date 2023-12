L'incredibile fallo tecnico fischiato a James: "Assurdo"

LA POLEMICA

Durante la partita di ieri contro il Fenerbahce il fuoriclasse del Monaco segna una tripla delle sue in step-back, esulta normalmente e si prende un tecnico che lo fa infuriare

James, tripla da urlo e assurdo tecnico per...esultanza















© Da video 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Accade tutto poco prima della fine del secondo quarto, con i francesi a rincorrere la squadra del nuovo coach Saras Jasikevicius. Mike James palleggia in faccia all'ex Sassari Pierre e spara una tripla che brucia la retina portando il Monaco a -7 dai turchi. L'ex stella dell'Olimpia Milano corre verso la sua metacampo esultando col classico gesto delle 3 dita a indicare il canestro da 3 punti.

Tutto normale, come succede tante volte. Ma per gli arbitri è un'esultanza sconveniente e al play americano viene fischiato un fallo tecnico. James non la prende benissimo e a fine partita, come fa spesso, affida ai social il suo pensiero senza troppi filtri: "Complimenti al Fenerbahce, hanno giocato una buona partita. Noi non meritavamo di vincere. Ma dobbiamo parlare di questo assurdo fallo tecnico che ho ricevuto. E' la cosa più assurda e inventata che abbia mai visto. E' una vergogna, è ridicolo".