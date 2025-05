Panathinaikos, Nunn: "Pressione da MVP? Parlerà il campo"

Parlando nella conferenza stampa alla vigilia della semifinale col Fenerbahce (palla a due alle 17), Kendrick Nunn (guardia Panathinaikos) ha espresso i pareri a poche ore dalla Final 4 di Abu Dhabi: "Non ho alcuna pressione come MVP. Parlerà il campo. Mi sento come se fossi stato MVP anche l'anno scorso. La pallacanestro, in fondo, è uno sport di squadra. La serie contro l'Efes è stata difficile. Hanno giocato una buona difesa. Tuttavia, abbiamo un team eccellente. Il mio attacco nei playoff non è stato dei migliori, ma ho aiutato in difesa. Come si prepara una gara di playoff NBA e come si fa con una di Eurolega? La preparazione è simile. L'allenatore mi ha chiesto molto, mi ha permesso di portare il mio gioco e la mia esperienza alla squadra. È stato facile per me. Ho guardato un bel po' di video. Questo è importante. Ogni posizione e ogni giocatore contano. Cosa serve per ottenere il titolo? Ambizione. Come mai ho rinnovato col Pana? Ho vinto il titolo e questo mi ha spinto a rimanere al Panathinaikos. Il successo ti aiuta. Per quanto riguarda Abu Dhabi, siamo qui da due giorni, mi sembra familiare. Sono venuto in Medio Oriente molte volte e lo adoro. Mi sento molto a mio agio".