Melli-Hall, che show: il Fenerbahce elimina il Panathinaikos

PRIMO QUARTO - Nonostante il recupero nei 12 in distinta di Mathias Lessort, fermo dal 19 dicembre 2024 per la frattura del perone, il Panathinaikos parte con Gabriel in quintetto. Nessuna sorpresa nemmeno nello Starting Five del Fener: Birch è il lungo di partenza, con Devon Hall playmaker titolare. Fino al primo timeout (13-10, 4’15”), la sfida è un botta&risposta continuo tra ex Milano: la difesa del Fener battezza Jerian Grant come anello debole dell’attacco greco, venendo punita con un paio di triple; impegnato a limitare l’MVP Nunn, Devon Hall si scopre per un quarto la principale risorsa offensiva, trovando ritmo anche dall’arco (8 punti con 3-4 al tiro nel 1Q). Con l’ingresso delle panchine, la qualità della semifinale si sporca: Melli commette 2 falli in un amen, Lessort rientra sul parquet ma non pare subito tirato a lucido, l’unico immune alla bruta fisicità della sfida è Nigel Hayes-Davis. Al 10’ è +8 Fener (22-14): i turchi non sono solo presenti quanto i greci, ma sono anche più lucidi nelle letture.