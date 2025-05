Olympiacos, Bartzokas: "Avremmo dovuto essere aggressivi e pazienti"

Nella conferenza stampa post partita della seconda semifinale di Abu Dhabi, Georgios Bartzokas (coach Olympiacos) ha commentato così la sconfitta dei suoi con Monaco (68-78): "Dobbiamo congratularci con il Monaco per la vittoria, hanno giocato duro per 40' e hanno meritato la vittoria. È una sconfitta dolorosa per noi, per il modo in cui è arrivata. Abbiamo giocato in un modo completamente diverso rispetto a quello che abbiamo fatto per tutta la stagione. La squadra con più assist ne ha fatti solo 10, noi avevamo il 18% da tre punti ed era chiaro che stavamo giocando con molta pressione, non ce la facevamo. Il fatto che uno dei nostri giocatori abbia segnato 31 punti sui 68 che abbiamo segnato, dimostra che qualcosa è andato completamente storto. Avremmo dovuto essere molto aggressivi, ma anche pazienti. Abbiamo iniziato a sbagliare presto, Vezenkov ha sbagliato alcuni tiri, poi anche gli altri hanno sbagliato. Se escludiamo Fournier, abbiamo avuto 1/19 da 3! Quale altra spiegazione si può trovare se non che dovevamo essere più calmi. L'unica cosa che conta è giocare con la tua filosofia e oggi non l'abbiamo fatto. Avevamo fretta. Siamo venuti qui perché stavamo giocando una certa quantità di basket, oggi è stata una partita carica di emozioni dopo 3 Final Four che non abbiamo ottenuto il titolo. Molti giocatori si sentivano come se volessero terminare la gara in anticipo. Quando non giochi come fai di solito, giochi in un modo che si adatta all'avversario. Avevamo così tanti punti da isolamento e pochi da circolazione della palla. Avevamo pressione, le aspettative del pubblico sono sempre alte. Sono grato per il loro sostegno, ma non siamo stati in grado di renderli felici. Abbiamo fatto del nostro meglio per tutta la stagione superando i problemi, ma oggi non ce l'abbiamo fatta".