Eurolega, l'Olimpia Milano batte il Monaco: al Forum finisce 86-80

Digerita la delusione per la finale di Coppa Italia persa contro Trento, l’EA7 Emporio Armani Milano si presenta sul parquet dell’Unipol Forum per riprendere il proprio cammino in Eurolega. Avversario di serata è il Monaco, altra squadra che vuole dimenticare un’inaspettata sconfitta rimediata nell’ultimo atto della Coppa di Francia: i monegaschi sono infatti stati battuti dal Le Mans nella finale della Leaders Cup. Coach Messina deve rinunciare sia a Nebo che a Bolmaro, mentre Spanoulis non può contare su Brown: presente invece Okobo, in dubbio fino all’ultimo. Gli ospiti approcciano meglio i primi secondi di gara e aprono con un parziale di 7-0, trascinati soprattutto da Loyd. Mirotic riesce però a svegliare l’Olimpia e l’equilibrio si ristabilisce sul 14 pari, prima del 19-18 Monaco con cui si chiude il quarto d’avvio. Milano trova quindi il suo primo vantaggio di serata all’inizio del secondo parziale, grazie alla tripla di Causeur, mentre si accendono anche LeDay e Brooks. A salire di tono è pure Mike James, ma Shields e Mirotic prendono per mano l’EA7 e le permettono di presentarsi all’intervallo sul punteggio di 49-42 a proprio favore: merito di un’ottima percentuale da dietro l’arco e di una difesa più ordinata rispetto al quarto inaugurale.



Si passa quindi al secondo tempo, dove Milano tocca rapidamente il +10, provando a forzare la partita. Gillespie aiuta poi le Scarpette Rosse a mantenersi sulla doppia cifra di vantaggio anche a tre minuti dalla fine del terzo quarto, ma James, Papagiannis e Okobo permettono agli ospiti di restare in corsa: a seicento secondi dal termine il tabellone recita allora 68-61 Olimpia. Messina apprezza la performance dei suoi ragazzi e prova a motivarli per chiudere al meglio, ma un parziale di 5-0 a firma di Okobo riporta a -4 i monegaschi. I francesi sciupano poi diversi attacchi, ma riescono comunque a pareggiare la partita a meno di tre minuti dalla sirena (74-74). Mirotic esalta quindi il Forum con una tripla da campione, ma a quarantanove secondi dalla fine la parità regna ancora sovrana (80-80). A dare la vittoria all’Armani sono allora i sei liberi realizzati da Shields, LeDay e Mirotic. Milano vince 86-80 e centra un successo importantissimo per continuare a sperare in un posto ai playoff. Il prossimo avversario sarà il Fenerbahçe, giovedì 6 marzo all’Unipol Forum.



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-AS MONACO 86-80

(18-19, 49-42, 68-61)



EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 7 (1/2, 1/4, 2/2 tl), Tonut 5 (1/2, 1/1 da 3), LeDay 10 (1/3, 1/3, 5/8 tl), Shields 19 (4/7, 3/4, 2/5 tl), Mirotic 22 (4/6, 3/7, 5/5 tl); Brooks 5 (1/3, 1/3 da 3), Dimitrijevic 4 (2/3, 0/1 da 3), Causeur 7 (2/2, 1/2, 0/2 tl), Ricci 3 (1/1 da 3), Gillespie 4 (2/2), Flaccadori, Caruso. All.: Messina



AS Monaco – Loyd 9 (0/3, 3/5 da 3), James 15 (4/11, 1/6, 4/5 tl), Blossomgame 4 (2/3, 0/1 da 3), Diallo 6 (3/4, 0/3 da 3), Theis 6 (2/5, 2/2 tl); Okobo 16 (3/7, 1/5, 7/7 tl), Papagiannis 7 (2/4, 1/1 da 3), Cornelie 7 (3/4, 1/1 tl), Strazel 8 (1/2, 2/6 da 3), Jaiteh 2 (1/1). N.e.: Motiejunas, Tarpey. All.: Spanoulis