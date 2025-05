Olympiacos, Fournier: "Volevo conquistare qualcosa, ho giocato col cuore"

Intervistato al termine del 68-78 con cui l'Olympiacos ha perso la semifinale di Eurolega, Evan Fournier ha commentato la prova dei suoi contro il Monaco: "Dovevamo giocare in modo più aggressivo, non l'abbiamo fatto. Ho una grande carriera alle spalle, ho giocato molte partite importanti, ho vinto medaglie alle Olimpiadi e ai Mondiali, sono stato ai massimi livelli dell'NBA. Volevo conquistare qualcosa. Questo è ciò su cui ho lavorato per tutta la stagione. Non riesco nemmeno a descriverlo. Non volevo lasciare il parquet vedendo così tanti fan. Ho giocato una partita molto emozionante con il mio cuore".