Basket, Serie A: Trieste e Reggio Emilia travolgono Tortona e Cremona

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-VANOLI BASKET CREMONA 78-51

Seconda vittoria di fila per Reggio Emilia, che travolge 78-51 Cremona in un match con un secondo tempo senza storia. Se a fine primo quarto e a metà partita c'è infatti un solo possesso di distanza (prima 20-18, poi 32-30), nella ripresa la squadra di Priftis allunga, trascinata da un super Faye (20 punti con 9/11 al tiro e 9 rimbalzi in 22 minuti di gioco) e da Faried e Smith, entrambi a quota 12. La Vanoli, invece, non va oltre i 14 di Willis ma soprattutto incassa la sconfitta numero 14 in 18 partite: adesso è in mano ai risultati di Scafati, Pistoia e Napoli, tutte a quota 8 come i lombardi. Per Reggio Emilia, invece, è 11-7 di record, 22 punti come l'Olimpia in attesa della sfida dei campioni d'Italia con Varese.