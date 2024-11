Dalla NBA a Reggio Emilia, che storia: ecco Kenneth Faried

Con solamente 7 presenze in Eurolega col CSKA (ottobre-dicembre 2021) come esperienza nel CV europeo, "Manimal" - come il protagonista dell'omonima serie tv americana degli anni '80, "man" e al tempo stesso "animal", che metteva a disposizione la natura mutaforma per combattere il crimine - non avrebbe bisogno di troppe presentazioni. 35enne - da una decina di giorni - del New Jersey, miglior rimbalzista nella storia del basket collegiale grazie alle 1673 carambole raccolte nel quadriennio a Morehead State University, l'esplosività dei suoi 203 cm per 99 kg gli hanno garantito 9 stagioni NBA, un assaggio di Cina, 2 annate in G League e l'ultimo paio d'anni tra Porto Rico e Messico. E ora, tra LBA e BCL, è il turno di Reggio Emilia.