Reggio Emilia, Priftis: "Uglietti? Gioca sempre dando l'anima"

Al termine della netta vittoria sulla Vanoli Cremona (78-51), coach Dimitris Priftis ha commentato la serata della sua Unahotels Reggio Emilia e ha fatto il punto sugli infortuni dell'ultima settimana: "Complimenti ai giocatori, una buona partita. Il nostro è un calendario non facile. Tanta fatica, tanti viaggi. Purtroppo abbiamo qualche infortunio, non è una situazione facile. Anche Vitali stasera ha rimediato un problema. Continuiamo a lavorare, la strada è lunga. Domani dovremo ancora viaggiare. Siamo andati sotto dove avevamo un vantaggio sotto canestro. Secondo me potevamo farlo meglio. Nel secondo tempo siamo riusciti a creare situazioni più dinamiche che ci hanno permesso di segnare qualche tripla in più. Ma credo che la nostra difesa sia stata la chiave, soprattutto nel 3Q. Uglietti? Sicuramente mi ha fatto piacere che il pubblico abbia riconosciuto l'importanza della sua prestazione. Parlo spesso di lui, dà sempre il 100%, gioca sempre dando2 l'anima. E penso anche la squadra segua il suo esempio. Il suo impatto nel terzo quarto ci ha dato quel boost di energia che ci ha permesso di fare il break. Winston penso possa giocare a Petkim in BCL, dovremo recuperarlo. Su Vitali vediamo, sembra si sia fermato in tempo appena ha sentito tirare. Lo valuteremo domattina e vedremo come sta in vista della trasferta in Turchia. È un problema all'inguine".