Reggio Emilia inarrestabile, Final Eight a un passo. E Faried inizia a carburare

La 3° serata peggiore in attacco della stagione di Varese (peggio solo i 77 punti contro Venezia e i 60 a Cremona, in condizioni numeriche e fisiche ben più gravi) è arrivata infatti contro la struttura difensiva più solida dell'ultimo scorcio di LBA: nella striscia di 6 vittorie consecutive, Reggio Emilia ha concesso la miseria di 97.9 punti ogni 100 possessi. Il compromesso a cui è giunto coach Priftis per trovare solidità e disciplina difensiva non è banale: il "sacrificato" è Matteo Chillo, ostacolato da alcuni problemi fisici, a vantaggio di uno Stephane Gombauld dall'inattesa duttilità. Il 27enne di Saint Claude, centro titolare della Sassari 2023/24, ha iniziato la stagione come 5 a dividersi i minuti con Momo Faye, per poi "riciclarsi" come perimetrale di una coppia di lunghi (7 triple tentate nelle ultime 4 gare, dopo non averne mai provate nelle prime 38 partite in carriera in LBA).