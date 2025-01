Niente Milano per Danilo Gallinari: giocherà a Porto Rico

Con questo annuncio sui propri social, Danilo Gallinari ha annunciato la firma di un contratto con la squadra impegnata nel Baloncesto Superior Nacional, principale lega portoricana: "È con grande piacere che mi preparo a una nuova importante sfida con la maglia dei Vaqueros de Bayamón. Sono grato di poter fare di nuovo ciò che amo di più: giocare a basket e stare vicino alla mia famiglia. Ringrazio il club, e in particolare Carlos Arroyo, per la loro fiducia e per avermi dato l'opportunità di tenere la porta aperta in caso di chiamata NBA. Torno in campo con l'emozione di un nuovo inizio ma anche con la speranza di un grande finale in Azzurro, pronto a vestire la maglia dell'Italia per un'ultima grande avventura europea (EuroBasket 2025, nda)".