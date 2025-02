Cremona, Brotto: "I miei giocatori devono svegliarsi"

Il 78-51 del PalaBigi non ha certo soddisfatto Pierluigi Brotto della prova della sua Vanoli Cremona. Queste le parole del coach, a pochi minuti dalla sconfitta maturata sul parquet dell'Unahotels Reggio Emilia: "Complimenta a Reggio, ci ha fatto vedere come si gioca una partita in questo campionato anche in situazioni di emergenza e senza un giocatore di riferimento. Il nostro piano partita era di contrastare la loro fisicità e i rimbalzi. Sono arrabbiato con la squadra perché avevo chiesto di trovare una soluzione contro il loro dinamismo e presenza a rimbalzo, almeno come body language. Del primo (tempo) sono abbastanza soddisfatto: lottare a Reggio Emilia e restare sotto di 2 con grandi triple, grandi canestri, qualche contropiede concesso, poteva starci. Nel secondo tempo abbiamo perso energia e attitudine a combattere contro una squadra che invece era pronto a farlo. Sono quasi contento di aver preso questo schiaffo perché i miei giocatori devono svegliarsi e capire che tipo di fisicità e atteggiamento devono avere in questo tipo di partite. Reggio Emilia ci ha fatto vedere come si fa, speriamo di fare un bagno di umiltà ulteriore e di capire come vogliamo giocare nel proseguire in questo campionato".