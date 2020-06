Dan Peterson: "McAdoo, il più grande mai arrivato in Europa"

Dan Peterson, nella rubrica in esclusiva per Sportmediaset, torna a deliziarci con ricordi e aneddoti che ripercorrono la sua lunga carriera nel basket italiano. Questa volta ci parla di un grandissimo, Bob McAdoo, e ci spiega perché lo statunitense allenato per quattro anni a Milano sia stato a suo parere il più grande cestista mai sbarcato in Europa dall'Nba: "Un fuoriclasse dal punto di vista tecnico ma anche un leader carismatico".