Mannion: "Mi piaceva Nash, ho giocato con Curry. E quando ho incontrato Kobe..."

"Ogni estate tornavo in Italia. I parenti dalla parte di mia madre non conoscevano l’inglese quindi con loro parlavo italiano per sei settimane. E mia madre mi parlava in italiano quindi anche in America mi sentivo abbastanza italiano. La cultura italiana a casa mia c’è sempre stata, mia madre cucinava italiano. Ad esempio, a cena, in America tutti mangiano da soli, separati. Noi no. Mangiavamo tutti assieme, da famiglia, come si fa in Italia, senza il telefono a portata di mano. In Italia è normale, ma in America non lo è. Sono sempre stato italiano”.