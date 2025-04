Basket Eurolega: il Fenerbahce vola alle Final Four, il Real riapre la serie

REAL MADRID-OLYMPIACOS 80-72 (SERIE SULL'1-2)

Il Real Madrid, invece, non ha ancora intenzione di abdicare: questo il messaggio mandato in gara-3 all'Olympiacos, che resta comunque avanti 2-1 nella serie e con altri due match point a disposizione. Gli spagnoli si impongono 80-72 e si garantiscono gara-4. In Spagna va in scena una sfida molto equilibrata, anche se nel primo tempo i padroni di casa tremano: si va all'intervallo lungo sul 44-38 in favore degli ellenici. La reazione, però, è degna dei campioni d'Europa in carica: nel terzo quarto ribaltano il risultato e, a 10 minuti dalla fine, sono avanti 58-56. Sono Tavares (15 punti), Hezonja (14) e Musa (14) a trascinare il Real, che riesce a resistere al tentativo di rimonta dei greci mettendo dentro i liberi necessari a restare a distanza. Vezenkov, a quota 21, prova in ogni modo a chiudere la serie già sul 3-0, aiutato da Williams-Goss (17), ma l'80-72 conclusivo rimanda ogni verdetto a gara-4, in programma il 1 maggio sempre alla Movistar Arena di Madrid: il Real proverà a pareggiare sul 2-2 e tornare al Pireo, l'Olympiacos avrà un altro match point per staccare il biglietto per Abu Dhabi.