Eurolega: schianto Barça e Real, Monaco e Olympiacos dominano gara-1

Con 6'31" sul cronometro del 1° quarto, la partita poteva già definirsi sostanzialmente chiusa. Troppo in ritmo tutti i giocatori dell'Olympiacos, con la tripla di Vezenkov a segnare la prima doppia cifra di vantaggio (12-2) alla quale i biancorossi non rinunceranno mai; troppo il nervoso il Madrid, in panchina (espulsione per doppio tecnico a coach Mateo a inizio 3Q) e in campo, incapace di trovare i consueti punti facili con Tavares per via della difesa stritolante nel pitturato degli uomini di Bartzokas. Più delle difficoltà tecniche per i Blancos - destinati in attacco ad affidarsi ai parziali creati da Llull dalla panchina (top scorer dei suoi in gara1 con 16 punti) e in difesa a qualche soluzione "creativa" simile alla zona vista nei playoff 2023 contro il Partizan: se la serie continua su questi binari, l'Olympiacos legge ed esegue assai meglio degli spagnoli -, a lasciare di stucco è stata la differenza di approccio tra le due squadre: solamente Vildoza ha parzialmente "bucato" la partita per l'Olympiacos (al rientro in Eurolega dopo oltre un mese di stop), sostenuto dall'estrema efficacia di Vezenkov.