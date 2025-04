L’ultimo tango di Parigi: una favola irripetibile

Le sirene per TJ Shorts (29 punti da 26 tiri tentati in gara-3, con una serie di doppi blocchi disegnati per lui mai gestiti dalla difesa del Fener), Nadir Hifi (24 punti e una collezione di tiri impossibili realizzati in faccia a difensori di decine di centimetri più alti e lunghi dei 184 del classe 2002), Tyson Ward (perfetta guardia/ala di complemento, dotato forse della maggiore self confidence d'Europa in attacco e in difesa), Mikael Jantunen (la serie da quasi futuro ex contro il Fenerbahce non ha reso giustizia a una stagione regolare dal 39.8% da 3) e coach Tiago Splitter hanno iniziato a suonare da un bel po'. E, nonostante il contesto ideale costruito in Francia, è complicato che Paris possa pareggiare le offerte anche solo per uno dei cardini di questa stagione.