Real Madrid e Venezia: Nenad Dimitrijevic si è preso l'Olimpia Milano

Lo si poteva intuire dalle prime due azioni difensive, quelle in cui ha ancora dimostrato di faticare contro attacchi di alto livello: prima il rimbalzo conquistato saltando sopra McGruder, poi la puntuale rotazione difensiva conclusa con l'aiuto su Parks. Che Nenad Dimitrijevic avesse approcciato la sfida coi lagunari con un'applicazione superiore alla media era chiaro sin da subito; che il macedone riuscisse a mantenere la stessa lucidità per tutti i 29' trascorsi sul parquet - massimo stagionale in Italia, a eccezione della finale di Supercoppa con supplementare annesso - in entrambe le metà campo, invece, è stata la più lieta delle impressioni raccolte in casa Olimpia Milano.