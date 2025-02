Sassari, presentato Thomas: "Non vedo l'ora di aiutare la squadra"

Dopo le visite mediche di rito e il primo allenamento è arrivata anche la presentazione ufficiale alla stampa di Rashawn Thomas, pronto a vivere la sua seconda vita in Dinamo dopo la prima parentesi della stagione 2018/19, culminata con la finale Scudetto e la vittoria della FIBA Europe Cup. “Sono molto contento di essere qui e anche molto carico. A Sassari mi sono trovato benissimo. Qui è cambiato tanto, dai compagni agli allenatori, ma non vedo l’ora di mettermi a disposizione per capire il sistema nel miglior tempo possibile”.