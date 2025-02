Basket, Serie A: l'Olimpia Milano non si ferma più, sconfitta Sassari

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-78

Prosegue la striscia vincente dell'EA7 Emporio Armani Milano: tre successi consecutivi e sette vittorie nelle ultime otto gare di camp'ionato, dopo il 78-72 su un'agguerrita Sassari. Sono i sardi a partire meglio al Palaserradimigni, col primo vantaggio e un ottimo parziale di 13-8 ispirato da Bendzius e Halilovic. Milano pareggia sul 15-15 e sorpassa con la tripla di Ricci (18-15), ma i sardi reagiscono: 22-21 dopo il primo quarto. Il secondo periodo si apre col ribaltone e l'allungo dell'Olimpia, che vola sul +6 con LeDay (33-27). Sassari accorcia con Cappelletti e Tambone, ma soprattutto pareggia con Bendzius a pochi secondi dal riposo: Dimitrijevic però non sbaglia in ripartenza, 42-40 per Milano a metà gara. Alla ripresa delle ostilità si scatena il dominio dei milanesi, che decollano con le triple di Ricci e Tonut, toccando anche il +13. Sassari accorcia e si porta sul -10 (61-51), prima di un entusiasmante ultimo quarto. Sassari infatti rosicchia tutto il margine dei rivali e, a tre minuti e mezzo dal termine, sorpassa con la tripla di Veronesi portandosi sul 69-67. L'Olimpia però non accusa il colpo e, con un redivivo Shields e i liberi di LeDay, rimonta e blinda il successo. Finisce 78-72 per gli uomini di Messina, che consolidano il quinto posto (13-6). Sesto ko nelle ultime sette gare per Sassari, che peggiora il suo score (7-12) nonostante un'ottima prova. Discreto il debutto del neoacquisto Rashawn Thomas (8 punti), ma i top-scorer sono dell'EA7: Dimitrijevic (15) precede LeDay e Bolmaro (14).