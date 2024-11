Eurolega: l'Olimpia Milano fa l'impresa, vittoria esterna sul Fenerbahçe

Prosegue la marcia dell'Olimpia Milano, che realizza un'altra impresa in Eurolega: 91-85 esterno sul Fenerbahçe e quinto successo nelle ultime sei gare. La capolista dell'Eurolega gestisce inizialmente il punteggio sul 5-2, ma viene subito superata da uno scatenato Mirotic (7-5). Da qui in poi sarà quasi sempre l'EA7 a guidare il punteggio, trascinata proprio dall'ex Barça: 29 punti e ruolo di Mvp del match. LeDay è ispirato e porta l'Armani sul +7 in tandem con Dimitrijevic, Guduric accorcia ed è 24-19 dopo il primo quarto. Nel secondo periodo il Fenerbahçe riesce a rifarsi sotto e pareggiare in due occasioni, prima con Baldwin IV e poi con Birch: siamo sul 37-37 ed è ancora Milano a strappare l'allungo decisivo, col +4 a metà gara (41-37). Il terzo quarto ci consegna il tentativo di sorpasso dei turchi, che volano sul +3 con un parziale di 7-0 e la tripla di Hayes-Davis, ma anche la reazione di Milano. Mirotic e Shields firmano il controsorpasso e il nuovo allungo, con l'Olimpia a resistere al -1 rivale: 66-63 quando mancano solo dieci minuti. A questo punto l'inerzia è tutta per l'EA7 Emporio Armani, che ne approfitta per allungare in maniera inaspettata: Causeur e Brooks firmano le triple del +9, LeDay e Mirotic fanno il resto portando Milano fino al +17 (85-68). Da qui nasce la furibonda reazione finale del Fenerbahçe, che a suon di triple di Colson e Zagars arriva sul -4 a cinque secondi dal termine (89-85). Proprio Colson sbaglia il canestro che riaprirebbe tutto sul gong e Milano esulta: 91-85 e sesto successo in Eurolega. Messina pareggia il suo score (6-6) e "vede" la zona-playoff, Fener sempre primo con nove vittorie e tre ko.