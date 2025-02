La migliore versione di Nico Mannion: prova da leader a Kaunas

Col rientro dello Zalgiris al termine del terzo quarto - nel parziale di 13-4, in ogni caso, Mannion era a riposo in panchina -, Milano ha comunque affidato a Shields e a un infuocato ex LeDay (26 punti, 5 rimbalzi e 11 falli subiti) i possessi decisivi: senza Mirotic, sono ancora loro i leader designati ad assumersi le responsabilità più pesanti. Farlo, tuttavia, con un Nico Mannion così "alle spalle", in vista della Frecciarossa Final Eight e delle ultime 9 gare di stagione regolare di Eurolega, non può che essere un ottimo segnale per l'EA7 Emporio Armani Milano.