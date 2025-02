COACH MARIO FIORETTI – “Concludiamo una settimana molto impegnativa, giocando su uno dei campi più caldi d’Italia e contro una squadra che nelle ultime partite ha aumentato il proprio livello di aggressività in difesa e aggiunto un paio di giocatori di talento che renderanno questa partita ancora più insidiosa. Per noi sarà fondamentale riuscire a limitare le palle perse per poter giocare una solida difesa a metà campo”.