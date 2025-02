Sassari riparte con Bulleri: "Per vincere serve emozionarsi. Ora testa alla salvezza"

Che emozioni provato al momento della promozione?

"Grande serenità, grande tranquillità. L'ambiente nei miei confronti, da quando sono arrivato l'anno scorso, è sempre stato positivo. Ho cercato di rendere positività all'ambiente per quello che era il mio ruolo, per quello che erano le mie possibilità. Ho semplicemente preso atto di allenare la squadra per un paio di giorni, per la partita di domenica, e poi aspettare quella che sarebbe stata la decisione del management. Quindi ho vissuto senza particolare stress. Certo, ero emotivamente sotto tensione per provare a vincere la partita, ma questo indipendentemente dal ruolo. Poi è stato abbastanza facile accettare perché è una panchina estremamente prestigiosa".