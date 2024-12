Basket, Serie A: Reggio Emilia batte Sassari in trasferta

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 72-79

Reggio Emilia centra l’ottava vittoria stagionale superando Sassari in trasferta. La gara nel corso del primo tempo è piuttosto equilibrata, con Fobbs che cerca di spingere il Banco di Sardegna. La parità regna sovrana sia al termine dei primi dieci minuti (20-20), che anche alla pausa lunga, con i padroni di casa che accarezzano il +9 ma poi vengono ripresi sul 42-42 alla fine del primo tempo. Dopo l’intervallo la UnaHotels dà l’accelerata decisiva al match: terzo quarto con un parziale di 22-15, con Winston che sale in cattedra per gli emiliani. Gli uomini di Markovic provano a rientrare nei dieci minuti finali, ma alla fine a vincere è la squadra di Priftis. Reggio Emilia resta pienamente in corsa play-off, settimo ko invece per Sassari.