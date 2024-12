L'Eric Paschall Show è arrivato anche a Pistoia

Non capiterà tutte le settimane - Pleiss, Horton e Alibegovic di Trapani (sabato 7 dicembre, 20.45, PalaCarrara) fornirà subito risposte più concrete un merito - di affrontare un pacchetto lunghi tenero come quello della Nutribullet, così povero di kg in Paulicap e Alston e così privo di mobilità laterale come l'ultimo arrivato Pellegrino, aggiunto al roster di Vitucci alla vigilia dell'anticipo dell'8° turno. Il contesto perfetto per mettersi in ritmo, trovando spazio per aprirsi oltre l'arco così come terreno fertile per attaccare dal palleggio. E così, nonostante una meccanica di tiro che farebbe rivoltare nella tomba qualche allenatore delle giovanili, con la gamba sinistra che "scoda" senza un motivo, è andato in scena l'Eric Paschall Show.