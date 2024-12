Tommy Kuhse, i 26 punti a Milano fanno la storia di Tortona

Tutto l'attacco di coach De Raffaele, già prima del 94-98 dell'Unipol Forum, gira attorno a un playmaker dal sapore antico, che risalta ancor di più nell'estremo atletismo della pallacanestro del 2024. Non potendosi permettere quasi nessun vantaggio fisico, specialmente contro squadre di Eurolega, per via di un corpo dalle dimensioni "normali" (188 cm di altezza, 83 kg di peso) - non potendosi quindi concedere troppi errori "gratuiti", per poter competere a quel livello - Kuhse è un esempio per riconoscere quanto spazio ci sia libero attorno a sé, dove sia e come sfruttarlo. Capacità che di solito si addicono più a un coach o a uno staff tecnico, un futuro che pare disegnato apposta per Tommy Kuhse. Il presente, per la fortuna e la storia della Bertram Yachts Tortona, dice altro.