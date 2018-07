Juve e Milan, soluzione ancora lontana per la trattativa Bonucci-Higuain

29/07/2018

Si complica, e non poco, la trattativa tra Juve e Milan per riportare Bonucci in bianconero e trovare una controportata che piaccia ai rossoneri. Tutta colpa del Chelsea . Nell'incontro tra i dirigenti dei Blues e quelli di Torino, è emerso l'interesse inglese soltanto per Mattia Caldara . Niente Higuain, niente Rugani (che oggi compie 24 anni), come da tempo invece si insinuava. Per l'ex atalantino si parla di un'offerta di poco sopra ai 40 milioni di euro, che la Signora sta prendendo in considerazione. Non una buona novità per il Milan, che aveva messo gli occhi su Caldara per uno scambio con Bonucci e accontentare così quindi il suo capitano.

Perché se Caldara dovesse davvero lasciare il Piemonte per trasferirsi a Londra, allora a Leonardo non resterebbe che Gonzalo Higuain. Anche per questo Leonardo ha in programma un altro incontro con il fratello-manager del Pipita. Sul tavolo ci sarebbe uno stipendio leggermente ridotto (7 milioni di euro contro gli attuali 7,5 percepiti dalla Juve), ma con contratto quadriennale, che per un quasi 31enne non è male. Certo, l'accordo con la Juve è ancora tutto da trovare. Al momento ci sono due possibilità. Quella preferita dai bianconeri parla di una contropartita tecnica che porta il nome di Bonucci e un conguaglio cash di circa 30 milioni di euro. Da via Aldo Rossi rispondono con un prestito oneroso da 15/20 milioni e un riscatto (anche obbligatorio) da altri 35, lasciando Bonucci in una trattativa separata. Con la speranza, rossonera, che rientri in gioco Caldara. In questo caso ci sarebbe un nuovo rimescolamento delle carte.



Di sicuro i due club dovranno venirsi incontro perché entrambi hanno necessità di risolvere i loro problemi. Anche per questo i prossimi saranno giorni bollenti.