Liga: De Paul regala tre punti all’Atletico, il Cadice non molla in zona retrocessione

SPAGNA

© Getty Images Nella trentacinquesima giornata di Liga spagnola l’Atletico Madrid si impone per 1-0 al Civitas Metropolitano contro il Celta Vigo. Dopo un primo tempo bloccato i Colchoneros la risolvono nei minuti finali, grazie all’eurogol all’84’ dell’ex Udinese Rodrigo De Paul. Con lo stesso punteggio vince anche il Cadice, che non molla in zona retrocessione e si impone in casa contro il Getafe grazie al calcio di rigore al 35’ di Ruben Alcaraz.

ATLETICO MADRID-CELTA VIGO 1-0

Successo di misura dell’Atletico Madrid, 1-0 nel finale contro il Celta Vigo. Pronti via e i Colchoneros provano subito a colpire, con Correa che si rende pericoloso al secondo minuto di gioco con il sinistro. La squadra di Simeone continua a premere sull’acceleratore, e a pochi passi dall’intervallo flirta ancora una volta con il vantaggio: al 40’ è Llorente ad andare ad un passo dall’1-0. Agli sgoccioli del primo tempo si fanno vedere in avanti anche gli ospiti, ma i giocatori delle due squadre rientrano negli spogliatoi in parità. L’Atleti nella ripresa comincia da dove aveva interrotto, spingendo forte alla ricerca del vantaggio: al 76’ ci prova Pablo Barrios, ma la sua sforbiciata da posizione angolata viene alzata miracolosamente in corner da un super Guaita. Quando tutto lascia pensare ad un pareggio a reti bianche, ecco che i madrileni la sbloccano: all’84’, sugli sviluppi di un corner, Rodrigo De Paul calcia al volo da fuori area e fa partire un arcobaleno che si spegne alle spalle del portiere avversario, per l’1-0 finale. L’Atletico Madrid sale a 70 punti in classifica, ipotecando di fatto la qualificazione alla prossima Champions League. Fermo a quota 34 il Celta Vigo, Sedicesimo ma ora solamente a +5 dalla zona retrocessione.

CADICE-GETAFE 1-0

Si regala le ultime speranze salvezza il Cadice, che tra le mura casalinghe piega 1-0 il Getafe. Il primo tempo è quasi completamente appannaggio dei padroni di casa: i gialloblù dominano in lungo e in largo, e al 35’ stappano la partita grazie al calcio di rigore trasformato da Ruben Alcaraz. Gli ospiti reagiscono tiepidamente, e la prima frazione di gioco tramonta con gli andalusi avanti di una rete. Nella ripresa il gioco è molto più spezzettato e fisico, con la squadra allenata da Bordalas che prova a ricucire il divario. Gli uomini di Pellegrino si difendono fino in fondo, riuscendo a portare a casa i tre punti. Con questo successo il Cadice sale a quota 29 punti, e continua a sperare di acciuffare Rayo Vallecano e/o Celta Vigo a tre giornate dalla fine. Fermo invece a quota 43 punti il Getafe, solitario al decimo posto.