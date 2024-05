Serie A: il Genoa inguaia il Sassuolo, il baby Torino ribalta il Verona

SERIE A

Gli scaligeri vengono rimontati 2-1 nel finale dai granata: in rete il classe 2005 Savva e Pellegri. I neroverdi restano nella zona rossa dopo il 2-1 rimediato a Marassi (decide l'autogol di Kumbulla)

© Getty Images 1 di 31 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La trentaseiesima giornata di Serie A non sorride al Sassuolo, sconfitto per 2-1 in rimonta dal Genoa a Marassi e ancora a -3 dalla zona salvezza. Pinamonti sblocca il match nel primo tempo, Badelj (56') e un'autorete di Kumbulla (63') regalano il successo a Gilardino. Delusione anche per il Verona, ribaltato nel finale dal Torino per 2-1: le reti del classe 2005 Savva e di Pellegri rispondono al gol di Swiderski. Scaligeri a +4 sull'Udinese.

GENOA-SASSUOLO 2-1

Consigli esce malamente su un cross dalla sinistra, Matheus Henrique compie una follia verso la propria porta e libera sulla linea Thorsby, che anticipa Retegui e deposita in rete. L'intervento del Var però ravvisa un tocco di mano dell’attaccante dei padroni di casa e Mariani annulla tutto. Gli uomini di Gilardino continuano a fare la partita ma sono i neroverdi a fare male in ripartenza con Laurienté, che rientra sul destro tra due avversari e subisce la spinta di De Winter in area. Il calcio di rigore viene trasformato da Pinamonti alla mezz'ora e vale l'importantissimo 1-0 della squadra di Ballardini. L'ex Lorient sfiora il raddoppio poco dopo con un calcio di punizione dalla lunghissima distanza, respinto però da Martinez. Sul calcio d'angolo successivo Thorstvedt cestina il potenziale 2-0 con un debole colpo di testa in area piccola.

Il Genoa cambia assetto e pareggia in avvio di ripresa con Badelj, pronto a sfruttare sul secondo palo la torre di Thorsby da corner. L'ingresso di Ekuban si conferma un grosso problema per la difesa del Sassuolo, che al 64’ viene rimontato definitivamente dall’autogol di Kumbulla, maldestro in occasione della deviazione sul cross dell'attaccante genoano. La spinta finale dei neroverdi non riesce a produrre occasioni da rete, con la formazione di casa che sale così a 46 punti in classifica e gli ospiti ancora fermi a quota 29, a tre punti dell'Empoli.

IL TABELLINO

Genoa-Sassuolo 2-1

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 6 (dal 1’ st Ekuban 7), De Winter 5, Vasquez 6; Sabelli 5.5 (dal 1’ st Spence 5.5), Frendrup 6, Badelj 7 (dal 39’ st Bohinen sv), Thorsby 7, Martin 6; Gudmundsson 5.5 (dal 30’ st Strootman 6), Retegui 5.5 (dal 42’ st Ankeye sv). A disposizione: Leali, Sommariva, Matturro, Cittadini, Haps. All.Gilardino

Sassuolo (3-5-2): Consigli 5.5; Erlic 6 (dal 42’ st Mulattieri sv), Kumbulla 4.5 (dal 22’ st Volpato 6), Ferrari 6; Toljan 5.5, M.Henrique 5 (dal 42’ st Lipani sv), Obiang 5.5 (dal 31’ st Racic 6), Thorstvedt 5 (dal 22’ st Bajrami 5.5) , Doig 6; Pinamonti 6.5, Laurienté 7. A disposizione: Cragno, Pegolo, Tressoldi, Pedersen, Viti, Missori, Boloca, Ceide. All.Ballardini

Arbitro: Mariani

Marcatori: 31’ Pinamonti (S), 56’ Badelj (G), 63’ aut. Kumbulla (G)

Ammoniti: Thorsby (G), Obiang (S), Doig (S)

LE STATISTICHE DI GENOA-SASSUOLO

Era dalla stagione 2014/15 che il Genoa non collezionava almeno 46 punti (56 in quel caso) nelle prime 36 giornate di un campionato di Serie A.

Il Sassuolo ha raccolto solamente un punto nelle ultime 10 trasferte di Serie A (9P, 1N).

Il Sassuolo è la squadra che ha perso più punti da situazione di vantaggio in questo campionato (31).

18 punti guadagnati da situazione di svantaggio per il Genoa in questo campionato: solo il Napoli (20) ha fatto meglio.

Quello di Kumbulla è il quarto autogol del Sassuolo in questo campionato, è la squadra che ne ha collezionati di più.

Andrea Pinamonti ha realizzato otto dei 10 rigori calciati in Serie A, tre dei quattro calciati con la maglia del Sassuolo.

Gol numero 40 in Serie A per Pinamonti: solo Leao e Vlahovic sono più giovani di lui tra chi ha raggiunto questa cifra nella massima competizione italiana.

Settimo rigore realizzato dal Sassuolo (su otto calciati) in questa Serie A: solamente Inter, Roma e Frosinone contano più reti dal dischetto rispetto ai neroverdi.

Milan Badelj ha segnato almeno un gol in tutti e nove i campionati di Serie A disputati: questo è il suo primo segnato di testa sugli 11 totali messi a referto.

In tutte le ultime tre stagioni disputate in Serie A, Morten Thorsby ha partecipato esattemente a quattro gol (due reti e due assist in questa).

Il Sassuolo ha subito 13 gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, solo il Cagliari (14) ne conta di più in questa stagione di Serie A.

Nedim Bajrami ha tagliato il traguardo delle 100 gare in Serie A: 46 delle quali finora con il Sassuolo nel massimo campionato.



HELLAS VERONA-TORINO 1-2

Juric recupera Zapata e Buongiorno, ma soltanto il colombiano inizia la sfida dal 1’, affiancato da Sanabria. Ottimo avvio dei veneti, aggressivi e propositivi nel primo quarto d'ora con parecchi calci piazzati procurati che non producono però reali pericoli verso la porta di Milinkovic-Savic. I granata si appoggiano spesso a Duvan per cercare delle soluzioni offensive efficaci, ma la solidità della difesa avversaria non permette loro di trovare soluzioni concrete prima del duplice fischio.

In avvio di ripresa arriva la prima grande occasione da gol della partita con Noslin, bravo a rientrare sul destro al limite dell'area e lasciar partire un tiro angolato, disinnescato però da un ottimo Milinkovic-Savic. Zapata è costretto a uscire (ancora problemi all'anca per lui) e Juric ne approfitta per cambiare qualcosa nell'assetto con l'inserimento di Lazaro e Linetty. Il primo cambio decisivo lo trova però Baroni, che inserisce Swiderski ed il polacco timbra immediatamente il cartellino: Tameze si addormenta, Serdar gli ruba palla e dal fondo serve in area piccola il compagno, letale per l’1-0 al 67’. Il portiere del Torino tiene in piedi i suoi con un grande intervento sul tiro dal limite di Suslov e subito dopo sbaglia l'uscita sul cross dalla destra di Centonze, spalancando la porta a Coppola, che colpisce però clamorosamente a lato. Il Torino si affida ai giovanissimi Savva e Dellavalle e pareggia i conti al 77’: Lazaro crossa dalla destra e il numero settantanove ospite anticipa Centonze per l’1-1. Ricci sfiora subito il clamoroso 1-2, Pellegri manda alto di testa un cross perfetto all'altezza del dischetto. L'ex Genoa si riscatta pochi istanti dopo con il gol del sorpasso (il suo primo stagionale), arrivato all’83’ con una conclusione sul primo palo (con la complicità di Montipò) su ennesimo assist di uno scatenato Lazaro. Milinkovic-Savic respinge malissimo una conclusione centrale di Duda e regala palla a Swiderski, che da pochi passi non trova la porta. Il 2-2 arriva al 90’ con l’incornata di Henry (appena entrato ed espulso per proteste dopo la fine del match), ma l'arbitro annulla per un fallo dell'attaccante su Dellavalle. Il triplice fischio sancisce l'aggancio del Torino alla Fiorentina a quota 50 punti e lascia gli scaligeri a +4 dall’Udinese, in campo domani.

IL TABELLINO

Hellas Verona-Torino 1-2

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 5; Magnani 6 (dal 17’ st Silva 6), Dawidowicz 5.5, Coppola 5; Centonze 5.5, Duda 6, Serdar 6.5 (dal 42’ st Henry sv), Cabal 6 (dal 36’ st Vinagre 6); Noslin 6, Lazovic 6 (dal 17’ st Suslov 6); Bonazzoli 5.5 (dal 17’ st Swiderski 6.5). A disposizione: Perilli, Chiesa, Tchatchoua, Corradi, Charlys, Mitrovic, Tavsan, Belahyane. All.Baroni

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Vojvoda 6 (dall’11’ st Linetty 6), Lovato 5.5, Masina 6 (dal 31’ st Dellavalle 6); Bellanova 5.5 (dal 24’ st Savva 7), Tameze 5, Ilic 5.5, Rodriguez 6 (dall’11’ st Lazaro 7.5); Ricci 6; Sanabria 5.5, Zapata 5.5 (dall’11’ st Pellegri 7) . A disposizione: Gemello, Passador, Buongiorno, Sazonov, J.Silva, Ciammaglichella, Okereke, Kabic. All Juric

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 67’ Swiderski (V), 77’ Savva (T), 83’ Pellegri (T)

Ammoniti: Noslin (V), Magnani (V), Pellegri (T), Suslov (V), Linetty (T)

Espulsi: Henry (V)

LE STATISTICHE DI VERONA-TORINO

Dal 2016/17 (stagione del suo primo gol in Serie A) Pietro Pellegri è l'unico giocatore nato dal 2001 ad aver segnato in sette stagioni diverse nei maggiori cinque campionati europei.

Zanos Savva ha trovato il gol a 18 anni e 168 giorni, l'ultimo giocatore che aveva segnato con un'età inferiore con la maglia del Torino in Serie A era stato Emanuele Calaiò il 6 gennaio 2000 vs Reggina (17 anni e 363 giorni).

Zanos Savva è il primo giocatore a segnare al debutto col Torino in Serie A da Aleksey Miranchuk nell’agosto 2022 (vs il Monza).

Dopo quattro partite, il Torino è tornato a segnare in una partita di Serie A, trovando la vittoria che mancava dal 30 marzo (1-0 vs il Monza)

Pietro Pellegri è tornato a segnare in Serie A 375 giorni dopo l’ultima volta (3 maggio 2023 vs la Sampdoria).

Karol Swiderski ha segnato il suo secondo gol in Serie A dopo quello al Sassuolo (3 marzo), entrambe le reti sono arrivate in casa e da subentrato.

Suat Serdar ha servito il suo secondo assist in Serie A (il primo per il gol di Ngonge a gennaio contro l’Empoli).

Il Torino non ha subito gol nel primo tempo in 31 gare in questa Serie A: più di qualsiasi altra squadra nei primi 45 minuti di gara nella competizione, inoltre è la formazione che ha subito meno reti in questa frazione di gioco nei cinque maggiori campionati europei (sette come l’Inter).

Partita numero 100 per Giangiacomo Magnani con la maglia dell'Hellas Verona in tutte le competizioni.