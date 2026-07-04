TENNIS

Wimbledon: Zverev vola agli ottavi, out a sorpresa Swiatek tra le donne

Il tedesco batte 3-0 Giron, mentre sarà Eala a duellare con Paolini nel tabellone femminile: eliminata la campionessa in carica

04 Lug 2026 - 19:07
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© Getty Images

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Tornerà in campo negli ottavi di finale di Wimbledon 2026 Alexander Zverev. Il numero 3 al Mondo, nonché vincitore dell’ultimo Roland Garros, elimina infatti 6-2, 7-6, 6-4 Giron nei sedicesimi e avanza così al prossimo round dello Slam inglese. A crollare clamorosamente nel tabellone femminile è invece Swiatek, dominatrice lo scorso anno del torneo sull’erba dei Championships: la polacca perde 7-6, 6-2 contro Eala, che ora troverà Jasmine Paolini.

TABELLONE MASCHILE
Continua, anche se dopo qualche tentennamento, il cammino di Alexander Zverev a Wimbledon. Il tennista di Amburgo ha infatti la meglio 6-2, 7-6, 6-4 di Giron nei sedicesimi di finale, risultato che gli consente di staccare il pass per gli ottavi: complicato per il vincitore dell’ultimo Roland Garros è soprattutto il terzo set, ricco di errori marchiani. Il suo prossimo avversario sarà quindi Lehecka: il ceco vince 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 la sfida contro Munar. De Minaur elimina invece 6-2, 5-7, 6-2, 6-4 Svajda: l’australiano tornerà in campo contro Cobolli nel prossimo round.

TABELLONE FEMMINILE
È una giornata amarissima quella di Iga Swiatek, eliminata a sorpresa dalla giovane Eala. La numero 3 del circuito Wta, nonché campionessa in carica del torneo, subisce un pesante 7-6, 6-2 ed è costretta a salutare i Championships: sarà dunque la filippina cresciuta nell’Academy di Rafa Nadal ad affrontare la nostra Jasmine Paolini negli ottavi. Kostyuk elimina invece 6-2, 4-6, 6-1 Navarro, mentre Bouzkova batte 4-6, 7-6, 6-4 Samsonova e Krueger fa lo stesso 6-3, 6-2 contro Snigur. Altra inaspettata débâcle è poi quella di Rybakina: la numero 2 al Mondo cade 7-6, 6-1 contro Mertens. Noskova supera, infine, i sedicesimi grazie al 2-6, 6-3, 7-6 su Cirstea, mentre è out pure l’altra finalista dello scorso anno sull’erba dello Slam inglese: Anisimova perde infatti 3-6, 6-2, 6-3 il derby statunitense contro Keys.

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