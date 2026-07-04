Wimbledon: Zverev vola agli ottavi, out a sorpresa Swiatek tra le donne

TABELLONE FEMMINILE

È una giornata amarissima quella di Iga Swiatek, eliminata a sorpresa dalla giovane Eala. La numero 3 del circuito Wta, nonché campionessa in carica del torneo, subisce un pesante 7-6, 6-2 ed è costretta a salutare i Championships: sarà dunque la filippina cresciuta nell’Academy di Rafa Nadal ad affrontare la nostra Jasmine Paolini negli ottavi. Kostyuk elimina invece 6-2, 4-6, 6-1 Navarro, mentre Bouzkova batte 4-6, 7-6, 6-4 Samsonova e Krueger fa lo stesso 6-3, 6-2 contro Snigur. Altra inaspettata débâcle è poi quella di Rybakina: la numero 2 al Mondo cade 7-6, 6-1 contro Mertens. Noskova supera, infine, i sedicesimi grazie al 2-6, 6-3, 7-6 su Cirstea, mentre è out pure l’altra finalista dello scorso anno sull’erba dello Slam inglese: Anisimova perde infatti 3-6, 6-2, 6-3 il derby statunitense contro Keys.