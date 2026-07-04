TENNIS

Wimbledon: Cobolli è agli ottavi di finale, super Paolini nel femminile

Flavio vince 3-2 la maratona contro Khachanov: ora De Minaur. Jasmine domina invece Sakkari: prossima avversaria sarà Eala

04 Lug 2026 - 18:20
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Serve una maratona di quattro ore a Flavio Cobolli per avere la meglio di Khachanov, ma l’azzurro alla fine può gioire dello 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2 che significa qualificazione agli ottavi di finale, dove troverà De Minaur. Jasmine Paolini domina invece il suo sedicesimo di finale contro Sakkari, surclassando 6-1, 6-2 la greca. La toscana dovrà vedersela nel prossimo round contro Eala, capace di eliminare a sorpresa la campionessa in carica Swiatek.

TABELLONE MASCHILE
Flavio Cobolli sfiderà De Minaur negli ottavi di finale a Wimbledon, dopo lo 0-6, 7-6, 6-7, 6-2, 6-2 messo a segno contro Khachanov in quattro ore di gioco nei sedicesimi. L'avvio di match per l’azzurro è il peggiore possibile: netto 6-0 in favore del russo per uno dei set più veloci di sempre, appena 20 minuti in cui al romano non ne va giusta una. Nel secondo parziale, Flavio riesce invece a evitare di finire sotto 3-1, ma poi non sfrutta una palla break per strappare il servizio al rivale. Si va allora al tie-break, dove è decisivo il punto del 3-2, che successivamente permette a Cobolli di chiudere la frazione sul 7-4. Si passa così al terzo set, dove fioccano le palle break: Khachanov riesce ad annullarne quattro (di cui due set point), mentre Flavio ne cancella cinque. L’equilibrio si rompe allora di nuovo nel tie-break, dove il grave doppio fallo di Cobolli regala il 7-5 che permette a Karen di far sua la terza frazione. Nel quarto set è invece il tennista italiano a centrare un doppio break che gli consente poi di imporsi 6-2 e di rimandare ogni decisione al quinto e decisivo parziale. Qui è sempre Cobolli a togliere per altre due volte il servizio al russo, che finisce con l’innervosirsi visibilmente: il nostro portacolori sfrutta allora il momento e sigilla il duello con il 6-2 finale.

TABELLONE FEMMINILE
Prosegue la corsa di Jasmine Paolini, che dopo il rischio con Montgomery al debutto viaggia spedita nel tabellone femminile. La finalista del 2024 accede agli ottavi grazie al match dominato contro Maria Sakkari. La sfida contro l'ellenica dura poco più di un'ora di gioco, perché l'azzurra concede solamente tre game. Non c'è mai storia: Paolini va subito sul 5-0 e avrebbe addirittura tre set point per chiudere senza game persi, ma la greca limita i danni, per quanto possibile. Anche dopo il 6-1 del primo set, lo spartito resta sempre lo stesso: 4-0 pure nel secondo parziale e due palle break per il 5-0. Non c'è però margine per tornare in partita, così Paolini vince 6-1, 6-2 la più facile delle sue sfide fin qui a Wimbledon. Ora, un'avversaria a sorpresa: non la campionessa in carica Iga Swiatek, ma la filippina Alexandra Eala, che si impone 7-6, 6-2 sulla polacca.

wimbledon
cobolli
sonego
berrettini
paolini

Tennis

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

02:57
Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

Ecco le possibili insidie per il secondo Wimbledon di fila di Sinner

01:20
Sinner, tutto facile

Sinner, tutto facile

01:08
MCH SINNER RESTITUISCE TROFEO WIMBLEDON MCH

Sinner restituisce il trofeo di Wimbledon: "Magari solo per qualche settimana"

01:29
Wimbledon, il primo turno

Wimbledon, il primo turno: ecco l'avversario di Sinner

01:33
Il ritorno di Sinner

Il ritorno di Sinner

01:07
Sinner verso Wimbledon

Sinner, caccia del bis a Wimbledon

00:51
MCH BELLUCCI SCONFITTO DA COLLIGNON AL TORNEO DI HALLE MCH

Bellucci fa una volée alla Becker, poi si sfoga con le sue scarpe

01:35
Il cerotto di Sinner

Il cerotto di Sinner

02:41
MCH BELLUCCI BATTE BUBLIK AD HALLE MCH

Mattia Bellucci inizia bene ad Halle: 7-6, 6-1 ad Alexander Bublik

01:18
MCH COBOLLI KO AD HALLE VS TIAFOE MCH

Cobolli scivola sull'erba: subito fuori ad Halle

01:47
Tennis, parla Binaghi

Tennis, parla Binaghi

01:28
Sinner, semaforo verde

Sinner, semaforo verde

01:36
Sinner, ancora esami

Sinner, ancora esami

00:28
MCH ATTESA PER SINNER AL SAN RAFFAELE MCH

Che attesa per Sinner: le infermiere lo attendono col cartello

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

I più visti di Tennis

Royal Box? No, grazie. Sinner: "Sapevo che ai miei non sarebbe piaciuto". Sfida inedita con Mochizuki, quando si gioca

Sinner: "Cerco di migliorare ogni giorno. Mochizuki? Non ci siamo mai incontrati"

Carlos Alcaraz

Blitz di Alcaraz a Procida: look rivoluzionato in attesa del rientro

Dagli asciugamani raffreddati agli integratori, ecco come Sinner prova a vincere i suoi mali

"Potrebbe ricapitare", "Ieri non stavo benissimo": Sinner e il mistero malore allarmano i tifosi

Sinner, missione compiuta: liquida Brooksby in tre set e conquista gli ottavi a Wimbledon. Ora c'è Mochizuki

Notizie del giorno
Vedi tutti
2) Van Dijk dal Southampton al Liverpool (2018): 84,65 milioni di euro
19:51
Dall'Inghilterra: "Il Liverpool è spaccato su Van Dijk, può partire". Il Milan monitora la situazione e c'è concorrenza
19:36
Antonelli non sbaglia un colpo: storica pole a Silverstone
19:28
A Barcellona parte il Tour de France: cronosquadre alla Visma, Vingegaard in maglia gialla su Ganna
19:24
Leclerc: "Peccato per la pole, Kimi troppo forte". Hamilton: "Puntiamo su team game e strategia"
19:23
Antonelli: "Ho un gran passo ma occhio al gioco di squadra Ferrari..."