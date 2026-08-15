Alcaraz, il rientro si allontana ancora: in Spagna sono sicuri, niente US Open

"Gli US Open aumentano quasi tutti i rischi per la salute: a New York fa caldo e l'umidità è estrema, si gioca sulla superficie più dura del circuito, i match sono al meglio dei 5 set e possono durare 4 o 5 ore". Così Stephen Smith, fondatore e Ceo di Kitman Labs, la società leader mondiale nel campo della scienza dello sport e dell'intelligence delle prestazioni: "Per un giocatore che è rimasto inattivo per un periodo di tempo significativo - ha detto a Tennis365 - ci si aspetta che disputi più set del solito, visto il talento che possiede. Servirebbe una programmazione più graduale e un approccio più prudente. Considerata la pazienza che ha dimostrato di avere - conclude Smith - mi sorprenderebbe vederlo agli US Open".