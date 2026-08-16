Djokovic sta male in campo e viene eliminato a Cincinnati: "Ho un problema di salute da tempo"

Il ko di Djokovic a Cincinnati ha fatto notizia. Il serbo è stato battuto al primo turno dall'argentino Thiago Tirante, n. 50 al mondo, per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 44 minuti di gioco. Una sconfitta, quella del numero 5 Atp, che ha fatto discutere soprattutto per le condizioni del 39enne. Novak è apparso tutt'altro che in forma: ha vomitato, si è inginocchiato più volte nel corso del match patendo le condizioni meteorologiche. A spiegare l'accaduto ci ha provato lo stesso Djokovic con parole che hanno fatto rumore: "Ho un problema di salute da tempo - ha svelato il classe 1987 -. Mi sta dando fastidio negli ultimi anni".