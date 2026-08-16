Djokovic sta male in campo e viene eliminato a Cincinnati: "Ho un problema di salute da tempo"

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Il ko di Djokovic a Cincinnati ha fatto notizia. Il serbo è stato battuto al primo turno dall'argentino Thiago Tirante, n. 50 al mondo, per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 44 minuti di gioco. Una sconfitta, quella del numero 5 Atp, che ha fatto discutere soprattutto per le condizioni del 39enne. Novak è apparso tutt'altro che in forma: ha vomitato, si è inginocchiato più volte nel corso del match patendo le condizioni meteorologiche. A spiegare l'accaduto ci ha provato lo stesso Djokovic con parole che hanno fatto rumore: "Ho un problema di salute da tempo - ha svelato il classe 1987 -. Mi sta dando fastidio negli ultimi anni".
"Ho molti problemi, specialmente quando c'è molta umidità e caldo - ha proseguito il campione -. Sapevo che queste condizioni mi avrebbero penalizzato, ma ci sono anche altre cose: il nervosismo e tutto ciò che comporta una partita come questa. Tutto ciò peggiora ulteriormente la situazione. Non è la prima volta e non sarà l'ultima. Se torno a Cincinnati? Ci spero, ma oggettivamente è poco probabile che accada. Vedremo cosa ci riserva il futuro".