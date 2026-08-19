Bergamo, la scritta "Boycott Israel" proiettata sulla New Balance Arena: c'entra la Conference League

La scritta luminosa 'Boycott Israel' è comparsa sulle pareti esterne della New Balance Arena, lo stadio di Bergamo che domani sera ospita l'andata dei play off di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. "Un gesto di luce contro il genocidio a Gaza", spiega l'Equipaggio di Terra di Bergamo della Global Sumud Flotilla rivendicando l'iniziativa. "Si può assistere a una partita di calcio, non ad un genocidio. Il boicottaggio di Israele non è più un'opzione politica tra le altre: è una necessità umanitaria, un dovere morale verso il popolo palestinese, che sta pagando con la vita il silenzio e la complicità internazionale", sostiene la Global Sumud Flotilla, secondo cui "ogni partita di calcio favorisce la normalizzazione della violenza, ogni accordo commerciale è complicità".