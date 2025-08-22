Us Open, Sinner: "A Cincinnati ho avuto un virus, tra due giorni sarò al 100%"

Poi qualche passo indietro e aneddoto sulla strada che l'ha portato nel gotha del tennis. "Ai miei genitori dissi che se a 23 o 24 anni non fossi stato nei primi 200 avrei smesso, perché non potevamo permettercelo con i soldi che avevamo - ha spiegato Jannik -. Viaggiare per i tornei costa tanto. Se hai un coach, ancora di più. Sono stato molto fortunato perché già a 18 anni ho iniziato a guadagnare e lì mi sono sentito più sicuro. Quando sei giovane, dici che è solo un sogno, non ci credi nemmeno davvero". "A volte dicevo che volevo diventare numero 1 del mondo o vincere uno Slam, ma erano solo sogni - ha continuato Sinner -. La posizione in cui sono oggi era ben oltre i miei sogni. Adesso è diverso. Ora capisco il mio potenziale. Capisco che se gioco bene posso vincere tornei. La prospettiva è diversa". "Ma se mi chiedi da giovane, il mio sogno era solo entrare nei primi 100 - ha proseguito -. Sarebbe stata la mia felicità. Tutto quello che è arrivato dopo è un grande extra".